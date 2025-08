La FIFA apoya las negociaciones en curso para abrir una oficina permanente de la OIT en Catar

"La perspectiva de contar una oficina específica sería innegablemente un avance más en las reformas laborales que se han venido produciendo en el marco de la organización de la Copa Mundial de la FIFA™. En este sentido, me parece alentadora la dirección que llevan las negociaciones con vistas a alcanzar este objetivo —ha afirmado Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Desde mi primer día en el cargo de presidente de la FIFA, me ha complacido comprobar el firme compromiso de las autoridades cataríes para garantizar el pleno cumplimiento de las reformas del mercado laboral, un legado duradero de la Copa Mundial de la FIFA™ que, tras la competición, seguirá aportando beneficios a largo plazo a los trabajadores migrantes residentes en el país anfitrión".

El presidente de la FIFA añadió lo siguiente: "Me gustaría felicitar a la Organización Internacional del Trabajo por su apoyo a lo largo del proceso. Dado su cometido, me parece el socio perfecto para garantizar la protección y defensa de los derechos de los trabajadores a largo plazo, no solo en Catar, sino también en otros países".