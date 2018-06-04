La Comisión de Ética independiente inhabilita por 90 días al funcionario del fútbol Osiris Guzmánmmittee 

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética ha inhabilitado provisionalmente al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, el Sr. Osiris Guzmán, por 90 días. La duración de la inhabilitación podrá ampliarse por un periodo suplementario que no exceda de 45 días. El Sr. Guzmán ha quedado inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La suspensión entra en vigor con efecto inmediato.