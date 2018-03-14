La Comisión de Ética independiente amplía 45 días la suspensión provisional de Marco Polo Del Nero 

El 15 de diciembre de 2017, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética inhabilitó provisionalmente al presidente de la Confederação Brasileira de Futebol, el Sr. Marco Polo Del Nero, por un periodo de 90 días. El miércoles 14, el presidente del órgano citado ha decidido prolongar 45 días más la suspensión provisional. Durante la vigencia de la inhabilitación, el Sr. Polo Del Nero no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol en los ámbitos nacional e internacional. Los 45 días de la ampliación de la suspensión comenzarán a contar a partir de mañana, 15 de marzo.