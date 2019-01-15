Los mejores del mundo en acción

Comunicado de prensa

martes 15 enero 2019, 09:59
Organización

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente desestima el recurso de apelación de Keramuudin Karim

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Sr. Keramuudin Karim, presidente de la Federación Afgana de Fútbol, y confirmó en su integridad la decisión relativa a las sanciones provisionales adoptada por el órgano de instrucción de la Comisión de Ética independiente el 12 de diciembre de 2018.

Por consiguiente, se mantiene la inhabilitación provisional de 90 días con la que el órgano de instrucción sancionó al Sr. Karim al amparo del art. 84 y ss. de la edición de 2018 del Código de Ética de la FIFA.

Este 15 de enero se ha notificado al Sr. Karim la decisión del presidente del órgano de decisión.

