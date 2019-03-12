El presidente del órgano de decisión amplía por un periodo de 90 días la sanción provisional impuesta a Keramuudin Karim 

Tras recibir una solicitud presentada por la presidenta del órgano de instrucción, el presidente del órgano de decisión procedió a ampliar por un periodo adicional de 90 días la sanción impuesta el 12 de diciembre de 2018 al presidente de la Federación Afgana de Fútbol Keramuudin Karim.
Mientras esté vigente la inhabilitación, Keramuudin Karim no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol en el ámbito nacional o internacional.
La decisión del presidente del órgano de decisión se notificó al Sr. Karim el día 11 de marzo de 2019.