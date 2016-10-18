El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente suspende a Worawi Makudi por cinco años

El órgano de decisión de la Comisión de Ética, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha suspendido por un periodo de cinco años de toda actividad vinculada al fútbol nacional e internacional a Worawi Makudi, expresidente de la Federación Tailandesa de Fútbol y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. La suspensión entra en vigor con efecto inmediato.

Las investigaciones contra el Sr. Makudi se iniciaron el 23 de julio de 2015 y fueron llevadas a cabo por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, a partir de la condena por falsificación impuesta al Sr. Makudi por parte del juzgado de lo penal del distrito sur de Bangkok. El pasado 15 de julio, se remitió el informe final al órgano de decisión, que inició formalmente el proceso judicial el 22 del mismo mes.

Dado que el Sr. Makudi alteró los Estatutos de la Federación Tailandesa de Fútbol sin la aprobación del congreso de esta entidad, el órgano decisorio de la Comisión de Ética lo declaró culpable por falsificación documental con arreglo al art. 17 del Código Ético de la FIFA (CEF). Asimismo, el Sr. Makudi también fue declarado culpable de infringir el art. 41 del CEF (Obligación de cooperar de las partes).