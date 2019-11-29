El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona al Sr. Ricardo Teixeira

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Ricardo Teixeira, exmiembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y exmiembro del antiguo Comité Ejecutivo y de comisiones permanentes de la FIFA, culpable de cohecho en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Teixeira guarda relación con una serie de sobornos cometidos entre 2006 y 2012, vinculados a su función en la concesión de derechos de televisión y marketing de torneos de la CBF, la CONMEBOL y la Concacaf.

En su decisión, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Teixeira violó el art. 27 (Cohecho) del Código de Ética de la FIFA (edición de 2018), por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1 000 000 CHF.

La decisión se ha notificado al interesado el 29 de noviembre de 2019, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor. Además, se ha publicado en legal.fifa.com. La decisión se puede consultar en este enlace.