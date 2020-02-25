El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Wilmar Valdez

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Wilmar Valdez, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y exmiembro del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, culpable de haber incumplido su deber de lealtad, en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La investigación sobre el Sr. Valdez se centró en varios proyectos y licitaciones llevadas a cabo por la AUF y, en particular, en conversaciones relacionadas con dichas licitaciones que tuvieron lugar en 2016 y en las que participó el Sr. Valdez. En 2018, los medios de comunicación hicieron públicas las grabaciones de dichas conversaciones.

En su decisión, el Órgano de Decisión dictaminó que, según el contenido de las grabaciones, el Sr. Valdez había infringido su obligación fiduciaria para con la AUF definida en el Código de Ética de la FIFA.

En consecuencia, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Valdez había infringido el art. 15 (Deber de lealtad) del Código de Ética de la FIFA, edición de 2019, por lo que le sancionó con una inhabilitación de un año para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le impuso una multa de 10.000 CHF.