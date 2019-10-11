El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Sayed Aghazada

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Sayed Aghazada, ex secretario general de la Federación Afgana de Fútbol (AFF), antiguo miembro de una comisión permanente de la FIFA y miembro del Comité Ejecutivo de la AFC, culpable de varias infracciones del Código de Ética de la FIFA.

La investigación abierta al Sr. Aghazada está relacionada con las quejas presentadas por varias jugadoras afganas que acusaban al Sr. Keramuudin Karim, expresidente de la AFF, de repetidos abusos sexuales entre 2013 y 2018, periodo en el cual el Sr. Aghazada fue secretario general de esa federación.

En su decisión, el Órgano de Decisión dictaminó que el Sr. Aghazada era consciente de estos abusos y, tal y como establece el Código de Ética de la FIFA, tenía la obligación de informar al respecto y evitarlos.

En consecuencia, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Aghazada infringió el art. 17 (Deber de denunciar) y el art. 23 (Protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado por cinco años para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 10 000 CHF.

La decisión se ha notificado al Sr. Aghazada el día 11 de octubre, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor.