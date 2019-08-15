El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Romer Osuna

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Romer Osuna, extesorero y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y exmiembro de diversas comisiones de la FIFA, culpable de cohecho y, por tanto, de violar el Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Osuna guarda relación con una serie de sobornos durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, vinculados a la concesión de derechos de televisión y marketing de torneos de la CONMEBOL.

Con su fallo, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Osuna violó el art. 27 (Cohecho) de la ed. de 2018 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1.000.000 CHF.