El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Reynaldo Vásquez

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Reynaldo Vásquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) culpable de violar el Código de Ética de la FIFA por cohecho.

La investigación al Sr. Vásquez guarda relación con varios casos de soborno entre 2009 y 2011 relacionados con partidos organizados por la FESFUT y competiciones de la FIFA.

En su decisión, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Vásquez violó el art. 27 (Cohecho y corrupción) de la ed. de 2019 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 500 000 CHF.