Los mejores del mundo en acción

¡Transmisiones en vivo, mejores momentos, exclusivas y más!
FIFA.com
Comunicado de prensa

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

viernes 12 octubre 2018, 14:30
Organización

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Osiris Guzmán

El órgano de decisión de la Comisión de Ética Independiente ha inhabilitado a Osiris Guzmán, presidente de la Federación de Fútbol de la República Dominicana (FEDOFUTBOL), por un periodo de diez años para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El órgano de decisión halló a Guzmán culpable de haber infringido los arts. 27 (Cohecho), 20 (Ofrecimiento y aceptación de obsequios y otros beneficios) y 19 (Conflicto de intereses) del Código de Ética de la FIFA. Por consiguiente, resolvió inhabilitarlo durante diez años para ejercer toda actividad futbolística (administrativa, deportiva o de otro tipo) en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 150.000 francos suizos.

La decisión ha sido notificada al interesado este 12 de octubre, y la inhabilitación ha entrado en vigor de inmediato.

Temas relacionados
Organización
Cookie Settings