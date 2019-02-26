Los mejores del mundo en acción

martes 26 febrero 2019, 14:13
El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Oden Charles Mbaga

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Oden Charles Mbaga, árbitro afiliado a la Federación Tanzana de Fútbol, culpable de haber aceptado sobornos en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción relativa al Sr. Mbaga se abrió el 11 de julio de 2018. Con su decisión, el órgano de decisión considera que el Sr. Mbaga violó el art. 11 (cohecho) de la ed. de 2009 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200.000 USD.

La decisión se ha notificado al interesado el martes 26 de febrero, día en el que la inhabilitación entra en vigor.

