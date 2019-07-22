El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Mooketsi Kgotlele

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Mooketsi Kgotlele, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Botsuana (BFA), culpable de haber aceptado sobornos relacionados con la manipulación de partidos internacionales en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La FIFA, a través de los departamentos correspondientes, llevó a cabo esta instrucción de gran envergadura con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes. En su resolución, el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente considera que el Sr. Kgotlele violó el art. 12 (Cohecho) de la ed. de 2006 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50.000 CHF.