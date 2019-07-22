El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Mooketsi Kgotlele

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Mooketsi Kgotlele, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Botsuana (BFA), culpable de haber aceptado sobornos relacionados con la manipulación de partidos internacionales en contravención del Código de Ética de la FIFA.
La instrucción relativa al Sr. Kgotlele se abrió el 6 de septiembre de 2018 sobre la base de una exhaustiva investigación de varios partidos internacionales que el Sr. Wilson Raj Perumal, conocido manipulador de partidos, intentó amañar para favorecer ciertas apuestas.
La FIFA, a través de los departamentos correspondientes, llevó a cabo esta instrucción de gran envergadura con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes. En su resolución, el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente considera que el Sr. Kgotlele violó el art. 12 (Cohecho) de la ed. de 2006 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50.000 CHF.
La decisión se ha notificado al Sr. Kgotlele el día de hoy, 22 de julio, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor.