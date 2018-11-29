El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Manuel Dêndê

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado por cuatro años al Sr. Manuel Dêndê, expresidente de la Federación de Fútbol de Santo Tomé y Príncipe (FSF), para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El órgano de decisión halló al Sr. Dêndê culpable de haber violado el art. 21 (Cohecho y corrupción) y el art. 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) del Código Ético de la FIFA, edición de 2012. En consecuencia, ha pronunciado la inhabilitación mencionada y le ha impuesto una multa de 75.000 CHF.