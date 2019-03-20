El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Kokou Hougnimon Fagla

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Kokou Hougnimon Fagla, árbitro y oficial del fútbol afiliado a la Federación Togolesa de Fútbol, culpable de haber aceptado sobornos para amañar un partido amistoso internacional en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción relativa al Sr. Fagla se abrió el 27 de marzo de 2018 sobre la base de una exhaustiva investigación de varios partidos internacionales que el Sr. Wilson Raj Perumal intentó amañar para favorecer ciertas apuestas. Durante varios años, el Departamento de Integridad de la FIFA llevó a cabo esta instrucción de gran envergadura, con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes.

Con su decisión, el órgano de decisión considera que el Sr. Fagla violó el art. 11 (Cohecho) de la ed. de 2009 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 3000 CHF.