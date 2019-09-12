El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Juan Ángel Napout

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Juan Ángel Napout, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), así como exvicepresidente de la FIFA y exmiembro de varias comisiones de la federación internacional, culpable de cohecho por infringir el Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Napout guarda relación con una serie de sobornos durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, vinculados a sus funciones en la concesión de derechos de televisión y marketing de torneos de la CONMEBOL.

En su decisión, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Napout violó el art. 27 (Cohecho) del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1 000 000 CHF.