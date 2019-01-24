El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Ibrahim Chaibou

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha hallado culpable de haber aceptado sobornos en contravención del Código de Ética de la FIFA a Ibrahim Chaibou, exárbitro internacional.

En consecuencia, a Chaibou se le ha prohibido ejercer de por vida cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200 000 USD.