El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Ibrahim Chaibou

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha hallado culpable de haber aceptado sobornos en contravención del Código de Ética de la FIFA a Ibrahim Chaibou, exárbitro internacional.
En consecuencia, a Chaibou se le ha prohibido ejercer de por vida cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200 000 USD.
La decisión se notificó al interesado el 22 de enero de 2019, fecha en la cual la inhabilitación entró en vigor.