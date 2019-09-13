El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Alexander Shprygin

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Alexander Shprygin, exmiembro, entre otros comités, del comité ejecutivo de la Federación Rusa de Fútbol, culpable de discriminación, violando así el Código de Ética de la FIFA.

En su fallo, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Shprygin violó el art. 22 (Discriminación y difamación) del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado por un periodo de dos años, durante los cuales no podrá participar en ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 10.000 CHF.