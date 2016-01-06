El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente prolonga la suspensión de Jérôme Valcke

A petición del órgano de instrucción, el órgano de decisión de la Comisión de Ética, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha decidido que prolongará 45 días la suspensión impuesta a Jérôme Valcke. La prolongación de la sanción comienza el día de hoy.
