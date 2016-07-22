El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia un procedimiento contra Worawi Makudi

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha decidido este viernes 22 de julio actuar judicialmente contra el ex presidente de la federación tailandesa y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA Worawi Makudi a partir del informe final presentado por el órgano de instrucción.

El órgano de instrucción, presidido por Cornel Borbély, presentó su informe final al órgano de decisión el pasado 15 de julio. En dicho documento, el presidente del órgano de instrucción recomendó la imposición a Makudi de una suspensión de al menos cuatro años y de una multa de 25.000 CHF por violación de las reglas generales de conducta (art. 13, apdos. 1-3 del Código Ético de la FIFA ), la lealtad (art. 15 del CEF), la falsificación de títulos (art. 17 del CEF) y la obligación general a colaborar (art. 41 del CEF).

En el curso del procedimiento, Makudi tendrá derecho a exponer sus posiciones y presentar pruebas en relación con el informe final del órgano de instrucción (v. art. 70, apdo. 2 del CEF) y podrá pedir audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del CEF).