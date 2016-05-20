El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia procedimiento judicial contra Wolfgang Niersbach

Bajo la dirección de su vicepresidente, Alan Sullivan, el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha iniciado formalmente un procedimiento judicial contra Wolfgang Niersbach, ex presidente de la Federación de Fútbol de Alemania (DFB), vicepresidente del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2006™ y actual miembro del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la UEFA, de acuerdo con el informe final presentado por el órgano de instrucción.

El 22 de marzo de 2016, el presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, Cornel Borbély, inició las investigaciones que atañen a Wolfgang Niersbach. Un mes más tarde, el 22 de abril de 2016, se trasladó al órgano de decisión el informe final correspondiente, en el cual el órgano de instrucción recomienda como sanción la inhabilitación por dos años de toda actividad relacionada con el fútbol y una multa de 30.000 CHF por incumplimiento de los arts. 13, 15, 18 y 19 del Código Ético de la FIFA.

Tras un examen detenido del informe del órgano de instrucción, el órgano de decisión, bajo la dirección de su vicepresidente Alan Sullivan, ha decidido iniciar un procedimiento judicial contra Wolfgang Niersbach.

En el curso de este procedimiento, se citará a Wolfgang Niersbach a que comparezca ante el órgano para presentar su postura —así como todo tipo de pruebas— en relación con el informe final del órgano de instrucción (v. art. 70, apdo. 2 del Código Ético de la FIFA) y, dado el caso, podrá solicitar una audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del Código Ético de la FIFA).