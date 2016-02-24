El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia procedimientos contra los Sres. Bedoya y Jadue

Sobre la base de los informes finales presentados por el órgano de instrucción, el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha decidido el miércoles 24 de febrer actuar judicialmente contra el Sr. Luis Bedoya, exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, exvicepresidente de la CONMEBOL y expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y contra el Sr. Sergio Jadue, exvicepresidente de la CONMEBOL y expresidente de la Federación de Fútbol de Chile.

Tras estudiar detenidamente los informes, el presidente del órgano de decisión ha resuelto incoar procedimientos formales contra estos dos funcionarios del fútbol. Por motivos de privacidad y para respetar la presunción de inocencia, de momento el órgano de instrucción no hará públicos más detalles.