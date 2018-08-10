El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita al directivo Kalusha Bwalya

​El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado a Kalusha Bwalya, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), por un periodo de dos años para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La investigación pertinente se inició el 28 de febrero de 2017 y se centró en los beneficios obtenidos por Bwalya de parte del Sr. Bin Hammam.

El órgano de decisión halló a Bwalya culpable de haber violado el art. 16 (Confidencialidad) del Código Ético de la FIFA y el art. 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios). Por ello, también se le impuso una multa de 100.000 CHF.