El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita a Héctor Trujillo

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado a Héctor Trujillo, ex secretario general de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
La instrucción relativa al Sr. Trujillo se abrió el 4 de diciembre de 2015, fundamentándose, inter alia, en una nota de prensa publicada el día anterior por el Ministerio de Justicia de EE.UU.
El 2 de junio de 2017, el Sr. Trujillo se declaró culpable, ante un tribunal estadounidense, de un cargo de delito informático y de un cargo de asociación para cometer delito informático, en relación con los sobornos recibidos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de los partidos clasificatorios del Mundial, entre otros hechos.
El órgano de decisión declaró culpable al Sr. Trujillo de haber violado el art. 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA. A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol, tal como se ha indicado anteriormente.
Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200.000 francos suizos.
La decisión ha sido notificada al interesado este 8 de mayo, y la inhabilitación ha entrado en vigor de inmediato.