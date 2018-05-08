El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita a Héctor Trujillo

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado a Héctor Trujillo, ex secretario general de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La instrucción relativa al Sr. Trujillo se abrió el 4 de diciembre de 2015, fundamentándose, inter alia, en una nota de prensa publicada el día anterior por el Ministerio de Justicia de EE.UU.

El 2 de junio de 2017, el Sr. Trujillo se declaró culpable, ante un tribunal estadounidense, de un cargo de delito informático y de un cargo de asociación para cometer delito informático, en relación con los sobornos recibidos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de los partidos clasificatorios del Mundial, entre otros hechos.

El órgano de decisión declaró culpable al Sr. Trujillo de haber violado el art. 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA. A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol, tal como se ha indicado anteriormente.

Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200.000 francos suizos.