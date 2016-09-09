El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita de por vida a Jeffrey Webb

El órgano de decisión de la Comisión de Ética que preside el Sr. Hans-Joachim Eckert ha inhabilitado de por vida al Sr. Jeffrey Webb, expresidente de la CONCACAF, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán, para ejercer todo tipo de actividades vinculadas al fútbol, tanto en el ámbito nacional como internacional. La inhabilitación entra en vigor con efecto inmediato.

Las investigaciones contra el Sr. Webb se iniciaron el 27 de mayo de 2015 y fueron llevadas a cabo por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, a partir de la acusación formulada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. El informe final fue remitido al órgano de decisión el 26 de abril de 2016, que inició formalmente el procedimiento de decisión el 4 de mayo de 2016.

El 23 de noviembre de 2015, Jeffrey Webb se declaró culpable de un cargo de asociación ilícita, tres cargos de delito informático y tres cargos de blanqueo de capitales ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

El órgano de decisión consideró al Sr. Webb culpable de contravenir los arts. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas), 19 (Conflicto de intereses) y 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA (FCE).