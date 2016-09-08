El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente incoa procedimientos contra Helmut Sandrock

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, bajo la dirección de su vicepresidente Alan Sullivan, ha abierto procedimientos administrativos contra Helmut Sandrock, el que fuera secretario general de la Federación Alemana de Fútbol y director del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2006™, basándose en el informe final presentado por el órgano de instrucción.

La investigación del caso de Helmut Sandrock ha sido dirigida por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética independiente. Comenzó el 22 de marzo del corriente y el informe final se presentó al órgano de decisión el 1 de septiembre. En dicho informe, el órgano de instrucción recomienda condenar al inculpado a trabajos sociales, que deberá especificar el órgano de decisión, e imponerle una multa de 50 000 CHF por haber infringido el art. 13 (Reglas generales de conducta), el art. 15 (Lealtad) y el art. 18 (Obligación general de cooperación) del Código Ético de la FIFA (CEF).

El órgano de decisión, dirigido por su vicepresidente Alan Sullivan, estudió con detenimiento el informe del órgano de instrucción y acabó incoando procedimientos administrativos contra Helmut Sandrock.

En el curso del procedimiento, Helmut Sandrock tendrá derecho a exponer sus posiciones y presentar pruebas en relación con el informe final del órgano de instrucción (v. art. 70, apdo. 2 del CEF) y podrá pedir audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del CEF).