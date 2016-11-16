El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente impone una suspensión de un año a Saoud al Mohannadi

El órgano de decisión de la Comisión de Ética, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha suspendido por un periodo de un año de toda actividad vinculada al fútbol nacional e internacional a Saoud al Mohannadi, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Qatar y vicepresidente de la AFC. La suspensión entra en vigor con efecto inmediato.

Las investigaciones relativas a Saoud al Mohannadi se abrieron el 27 de Julio de 2015 y fueron realizadas por el Sr. Djimrabaye Bourngar, vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, sobre la base de un posible incumplimiento por parte del Sr. Al Mohannadi de su obligación de colaborar como testigo en otro procedimiento. El pasado 25 de agosto, se remitió el informe final al órgano de decisión, que inició formalmente el proceso judicial el 6 de septiembre.

Puesto que el Sr. Al Mohannadi no colaboró con el órgano de instrucción en el marco del procedimiento contra un tercero, el órgano de decisión lo halló culpable de violar el art. 18 (Obligación de denuncia, cooperación y rendición de cuentas), así como el art. 42 (Obligación general de cooperación) del Código Ético de la FIFA.