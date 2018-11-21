Declaración del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA

En vista de que Sundra Rajoo, director del Centro Asiático Internacional de Arbitraje en Kuala Lumpur y vicepresidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética, está siendo investigado por la Comisión Malasia de Anticorrupción (MACC), el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética Vassilios Skouris ha decidido con efecto inmediato que el Sr. Rajoo no participe en ninguna actividad del órgano de decisión. La inhabilitación será aplicable mientras siga pendiente de resolución la investigación antes mencionada.