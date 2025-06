COP26: La FIFA se compromete a alcanzar las cero emisiones netas en 2040 y presenta su estrategia para el clima

A raíz de mi elección como presidente de la FIFA en 2016, la FIFA se convirtió en la primera organización deportiva internacional en sumarse a la campaña Climate Neutral Now de la CMNUCC, comprometiéndose así a medir, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la Copa Mundial de la FIFA™. Hoy me enorgullece anunciar que, gracias a nuestra dilatada experiencia en la acción climática para el fútbol, la FIFA ha desarrollado una detallada estrategia para el clima. Además, vamos a invertir una cantidad notable de recursos para que la FIFA y el fútbol alcancen los objetivos, tan ambiciosos como necesarios, del marco de la acción climática para el deporte de la CMNUCC”.

“Las personas, como habitantes de este planeta, debemos hacer de esta nuestra prioridad —añadió Isha Johansen, miembro del Consejo de la FIFA, en su discurso en la sesión “Sports for Climate Action − On the Race to Zero” (El deporte por la acción climática: objetivo cero) de la COP26—. Además, el fútbol también tiene la fuerza para cambiar de manera radical la mentalidad sobre el cambio climático y la corriente principal de acción por el clima. Contamos con un público numeroso y muy atento, y nuestro deber es amplificar estos mensajes clave. Ayudaremos a educar a los aficionados sobre el cambio climático, y los animaremos a que aporten su granito de arena a la hora de proteger el planeta y el fútbol. Tenemos una obligación moral y urgente de acelerar nuestra acción, y mantenemos un compromiso férreo con la protección del clima”.