La FIFA se asocia con organizaciones antidopaje en los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colaborará con organizaciones nacionales antidopaje en los tres países anfitriones

Habrá un programa de controles de dopaje más amplio antes de la competición y durante ella

Las organizaciones nacionales antidopaje efectuarán controles fuera de competición en los países pertinentes

Tras la fructífera colaboración entre la FIFA y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) con motivo de la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA™ el año pasado, las dos organizaciones vuelven a unir sus fuerzas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, la FIFA ha hecho oficiales las colaboraciones con Sport Integrity Canada y con el Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado), lo que refuerza el compromiso común de fomentar una competición justa en los tres países que albergarán el certamen: Canadá, Estados Unidos y México.

La Copa Mundial de la FIFA™ más grande de todos los tiempos, en la que 48 selecciones competirán del 11 de junio al 19 de julio por alcanzar la gloria, contará con uno de los programas antidopaje más completos de la historia del fútbol gracias a una colaboración global.

En virtud de estos acuerdos, cada organización nacional antidopaje (ONAD) llevará a cabo controles fuera de competición bajo la autoridad y dirección de la FIFA en las semanas previas a la gran cita. Durante el Mundial, cada ONAD proporcionará responsables de control de dopaje que ayudarán a sus homólogos de la FIFA en los controles fuera de competición y en los controles en competición los días de partido en todos los estadios de las ciudades anfitrionas.

«Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones —afirmó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA—. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo y consolidará el compromiso de la FIFA con la competición justa y limpia».

Los acuerdos garantizarán una toma de muestras y una coordinación homogéneas, de alta calidad y entre distintas organizaciones de los tres países anfitriones, de conformidad con el Reglamento Antidopaje de la FIFA, el Código Mundial Antidopaje y todas las normas internacionales aplicables.

Jeremy Luke, director general de Sport Integrity Canada, manifestó lo siguiente: «Nos entusiasma colaborar con la FIFA y ayudar en los controles de dopaje que se efectuarán en Canadá durante el Mundial. Proteger la integridad del deporte requiere un trabajo coordinado, y nos enorgullece aportar nuestro granito de arena para evitar el dopaje en el mayor escenario futbolístico del mundo, que tendremos el honor de acoger».

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Herrera Navarro, director ejecutivo de MexNado, declaró: «Respaldar la lucha contra el dopaje de la FIFA en México supone una responsabilidad muy especial, y estamos orgullosos de ayudar a salvaguardar la limpieza de la competición, de manera que la integridad del fútbol esté a la altura de la magia del Mundial en nuestro país».

Estas colaboraciones, que llegan en un periodo sin precedentes de acontecimientos deportivos internacionales celebrados en Norteamérica, reflejan el compromiso de la FIFA por proteger a los jugadores y preservar la integridad de la cita más importante del fútbol mundial.

«Este tipo de alianzas internacionales entre organizaciones afines resultan fundamentales para garantizar que los jugadores honrados disfruten de igualdad de condiciones en un escenario global como la Copa Mundial de la FIFA 2026 —declaró Travis T. Tygart, director general de USADA—. La competición congregará a los mejores jugadores del mundo en Estados Unidos, y será un honor ayudar a ejecutar un programa antidopaje sólido y transparente que genere confianza entre los futbolistas y los aficionados».