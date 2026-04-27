La sesión plenaria de los órganos judiciales de la FIFA se ha celebrado en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los miembros se reunieron en Miami

La sesión se ha centrado en la salvaguardia y la lucha contra la discriminación

En la reunión se ha destacado la importancia de reforzar la coherencia y la credibilidad en la toma de decisiones

La sesión plenaria de los órganos judiciales de la FIFA se ha celebrado esta semana en Miami en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante dos días, los miembros de los sistemas judiciales de la organización han mantenido conversaciones estratégicas e intercambiado conocimientos.

La sesión constituye una tribuna importante para el fortalecimiento institucional. Los asistentes han participado en debates dirigidos por expertos, en los que se han abordado algunos de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta actualmente el fútbol mundial. Entre los temas tratados se incluyen la jurisprudencia reciente en materia disciplinaria y de ética, la ejecución de las decisiones de la FIFA, las medidas de salvaguardia, las investigaciones centradas en los sobrevivientes y basadas en los conocimientos sobre los efectos del trauma, y las respuestas eficaces ante la discriminación y las agresiones racistas en el fútbol.

La cita, que ha contado con las aportaciones de altos cargos de la FIFA, representantes de las confederaciones y especialistas externos, ha brindado una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias, consensuar enfoques y fomentar una mayor coherencia en la toma de decisiones jurídicas en las estructuras mundiales del fútbol.

Los debates también destacaron la importancia de mantener la independencia y la credibilidad de los procesos jurídicos de la FIFA y garantizar que las decisiones sigan cumpliendo los más altos criterios de equidad, integridad y responsabilidad.