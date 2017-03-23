Primera reunión de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA

La reunión de hoy fue presidida por el Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani. Este grupo diverso de partes interesadas de todas las confederaciones abordó una amplia variedad de temas, como la implantación de un equipo de trabajo para mejorar el sistema internacional de traspasos, potenciales mejoras que puedan efectuarse en el futuro Calendario Internacional de Partidos, la reciente asamblea del IFAB celebrada en Londres y la transformación de la concesión de licencias de clubes de la FIFA, que pasa de ser un instrumento estrictamente regulatorio a un programa de profesionalización basado en principios.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que inauguró la reunión de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, declaró: "Colaborar con todas las partes interesadas que participan en el fútbol profesional es algo primordial para la FIFA. Esta reunión era una gran oportunidad de tratar cuestiones muy diversas y dar un impulso a la colaboración entre la FIFA y quienes participan en el fútbol profesional. FIFA 2.0 traza el papel de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, que es reunir a todo el mundo de forma estructurada para abordar temas fundamentales, y hoy hemos asistido a un gran ejemplo de ello".

El Presidente de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, Victor Montagliani, señaló por su parte: "Representantes de los principales clubes, ligas y asociaciones de jugadores de todo el mundo se han sentado juntos esta tarde, en un clima constructivo, para debatir de forma completa y holística acerca del crecimiento del deporte. Un factor de motivación muy importante entre los participantes es el deseo que comparten de encontrar soluciones a los problemas que afrontan quienes se implican en el fútbol profesional. Ahora queremos aprovechar el impulso que ha generado la reunión de hoy".