Presentación del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes

Esta semana, el presidente de la FIFA Gianni Infantino inauguró el Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes, una nueva formación que contará con 30 participantes, incluidos ejecutivos de los clubes y exinternacionales de todo el mundo, a través de la cual tendrán acceso a análisis de primera mano de los datos más recientes del sector, así como a conocimientos prácticos, investigación y tendencias de este ámbito.

Esta primera edición del curso ha despertado el interés de casi 400 personas de todos los rincones del planeta. La primera jornada del programa dio comienzo con un discurso inaugural del presidente, quien sirvió de inspiración con sus memorables anécdotas personales e invitó a la primera promoción del diploma a aprovechar el curso para «proteger el fútbol» y hacer que se convierta en un deporte "realmente global". A continuación, se impartieron clases y ponencias fascinantes sobre modelos de negocio del fútbol global de la mano de Ivan Gazidis, director ejecutivo del AC Milan, y sobre el business case del Liverpool FC por parte del ex director ejecutivo del club Peter Moore.

El curso se reanudó el segundo día con un estudio detallado del modelo económico-deportivo sostenible del Real Madrid, a través de una conferencia de Steven G, profesor y autor de la Columbia Business School. Todo antes de concluir con una atractiva y poderosa presentación del Director de Fútbol del Leeds United, Víctor. Orta, quien explicó la filosofía y la estructura detrás de las operaciones deportivas y la toma de decisiones del club.

Durante los próximos meses, los participantes continuarán debatiendo y compartiendo opiniones con expertos del sector y líderes del fútbol sobre operaciones de clubes y gestión de estadios, finanzas, marketing y comunicación, academias deportivas y juveniles, y cuestiones jurídicas y de gobernanza, así como aptitudes de liderazgo y negociación. Antes de graduarse en enero de 2022 en una ceremonia que se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich, los alumnos deberán diseñar un plan estratégico para sus clubes, tal y como establece el programa del curso.

"Una perspectiva de 360º de la gestión de clubes"

Entre los estudiantes se cuentan tanto exinternacionales, como Fabio Cannavaro, Carlos Bocanegra, Juan Pablo Ángel, Nuno Gomes y Philippe Senderos, como ejecutivos de clubes, como Sérgio Rodrigues, presidente del Cruzeiro Esporte Clube.

"El Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes", es una iniciativa fantástica y sin precedentes, y felicito a la FIFA por estar a la vanguardia con la introducción de este curso, que ayudará a profesionalizar el fútbol en todo el mundo", declaró Cannavaro, FIFA Legend y campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2006.

"Es una oportunidad muy atractiva para contribuir a los planes de profesionalización del fútbol de la organización. Como director deportivo, comprendo la necesidad de fomentar que cada vez sean más los clubes de todo el mundo que compitan al más alto nivell", comentó Senderos.

"Es un programa breve pero intenso, y como director de desarrollo técnico y vicepresidente del Atlanta United, me proporcionará todos los recursos que necesito para obtener una perspectiva de 360º de la gestión de clubes", añadió Bocanegra.

"El fútbol mundial está evolucionando a gran velocidad y será muy útil tener la oportunidad de compartir buenas prácticas con los líderes más importantes de la industria futbolística", señaló Rodrigues.

Aquí podrá ver un vídeo promocional del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes y lo más destacado de la inauguración del curso.