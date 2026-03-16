Se presenta la primera edición del Programa ejecutivo de la FIFA sobre cumplimiento normativo en el deporte

El curso ofrece información detallada y práctica sobre los marcos de cumplimiento, la normativa de gobernanza y las prácticas éticas

La FIFA es una de las instituciones deportivas más activas del mundo en esta materia

Los participantes adquirirán conocimientos sobre los principios fundamentales del cumplimiento, la gobernanza y la gestión de riesgos en organizaciones deportivas

El organismo rector del fútbol mundial se complace en inaugurar el Programa ejecutivo de la FIFA sobre cumplimiento normativo en el deporte, con base en los conocimientos acumulados por la organización a lo largo de los años. El curso contará con experimentados juristas y responsables de cumplimiento de la FIFA, expertos independientes en esta última materia y especialistas sénior en derecho y finanzas del mundo del deporte. El periodo de solicitud para participar en la primera edición del programa comienza el lunes 16 de marzo y finalizará el 10 de mayo.

La División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, a cargo de esta iniciativa, dirige todas las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo del deporte rey en todo el mundo y pone su amplio conocimiento del ámbito deportivo internacional al servicio de la comunidad futbolística y del deporte en general.

El programa está concebido para profesionales del cumplimiento normativo procedentes de las federaciones miembro de la FIFA, las confederaciones, los clubes y las ligas, así como para expertos independientes de otras organizaciones deportivas con funciones o cargos de liderazgo en esta materia que busquen mejorar sus competencias y contribuir a la integridad en el deporte.

El curso aborda la puesta en marcha de mecanismos de control y supervisión internos, así como la función de los responsables de cumplimiento normativo en las organizaciones deportivas. También ahonda en las diferencias entre jurisdicciones y la constante evolución del panorama reglamentario internacional en el que ejercen su labor dichos expertos, por lo que abarca una gran variedad de normativas y autoridades competentes.

Los participantes, con la ayuda de reconocidos expertos en derecho, cumplimiento y finanzas, participarán en sesiones interactivas, estudios de casos reales y debates entre compañeros para obtener conocimientos sólidos sobre las oportunidades y soluciones en esta materia en el deporte actual.

El programa, que consta de tres módulos, se celebrará en Miami (Estados Unidos), Rabat (Marruecos) y Zúrich (Suiza) entre septiembre y marzo de 2027, y abarcará cuestiones esenciales como los fundamentos del marco de cumplimiento, la lucha contra la corrupción y las medidas contra el soborno, los recursos internos reglamentarios, el cumplimiento financiero, la protección de datos y la gestión de riesgos.

Asimismo, brindará a los participantes: