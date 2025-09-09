La FIFA presenta una innovadora base de datos de jurisprudencia que da acceso a los precedentes legales del ámbito futbolístico

El nuevo recurso digital da acceso a casos relacionados con el fútbol tanto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como del Tribunal Federal Suizo

La base de datos, que abarca casos desde 2002 hasta la actualidad, cuenta con una función de búsqueda por procedimiento, tema, año, resultado, árbitros y reglamentos, entre otros

La iniciativa responde al compromiso de la FIFA con la transparencia y el intercambio de conocimientos en la gobernanza del fútbol

La FIFA ha anunciado hoy la puesta en marcha de la base de datos de la FIFA sobre jurisprudencia en el fútbol ("FIFA Football Jurisprudence Database"), una iniciativa emblemática que proporcionará a juristas y miembros de la comunidad del fútbol acceso a las decisiones adoptadas en casos relacionados con este deporte.

El público general podrá consultar y analizar los laudos tanto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como del Tribunal Federal Suizo en una plataforma estructurada e intuitiva. Más del 72 % de todos los casos que recibe el TAS están relacionados con el fútbol, lo que pone de manifiesto el papel fundamental de este deporte en el derecho deportivo internacional.

La base de datos incluye casos desde 2002 hasta la actualidad y cuenta con potentes funciones de búsqueda. Los usuarios podrán filtrar los resultados por procedimiento, año, tema y subtema, idioma, resultado y árbitros, e incluso por los artículos o reglamentos pertinentes. Esta función brindará a juristas, académicos y grupos de interés del ámbito futbolístico un acceso directo y sin precedentes a la jurisprudencia que sienta las bases jurídicas de este deporte.

"Este proyecto refleja el compromiso continuo de la FIFA con la transparencia, la formación jurídica y la mejora de la gobernanza del fútbol —declaró Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA—. Al brindar acceso a la jurisprudencia más relevante del ámbito futbolístico, estamos dando a los juristas y grupos de interés las herramientas que necesitan para acceder y entender precedentes legales, reforzar sus argumentos y contribuir a la aplicación justa y coherente de los reglamentos del fútbol en todo el mundo".

Con la puesta en marcha de esta plataforma, la FIFA se erige como referente en el ámbito de la transparencia en el derecho deportivo y fortalece tanto a la comunidad futbolística como a la jurídica gracias al acceso a los laudos que sientan las bases de la gobernanza del fútbol. La iniciativa refuerza el objetivo global de la FIFA de fomentar el intercambio de conocimientos y la seguridad jurídica, para lo cual aboga por la claridad, equidad, responsabilidad y coherencia en la redacción y aplicación de toda normativa futbolística.