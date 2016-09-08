Fadiga inaugura el seminario de licencias de clubes de la FIFA en colaboración con la CAF en Camerún

Representantes de 14 países del oeste de África, así como de clubes y otras partes interesadas, han participado en un seminario de licencias de clubes para federaciones miembro en el Centro de Excelencia de la CAF, en Camerún.

El seminario, de dos días de duración y organizado por la FIFA en colaboración con la CAF, fue inaugurado por el exinternacional senegalés Khalilou Fadiga. El antiguo astro del Brujas y del Auxerre habló de su experiencia en el fútbol de clubes europeo y explicó el trabajo que está realizando la FIFA para implantar un marco mundial de concesión de licencias que establezca unas normas mínimas en esferas clave como la seguridad en los estadios, la experiencia de los hinchas y el desarrollo del fútbol juvenil.

“Yo he sido futbolista profesional en distintos países, y pude ver lo que hace falta exactamente para que un club triunfe y cómo se beneficiará el fútbol africano de las iniciativas adoptadas”, afirmó el excentrocampista, de 41 años, una de las estrellas de Senegal en su memorable campaña de la Copa Mundial de la FIFA 2002™.

El exinternacional camerunés Rigobert Song, que representó a los Leones Indomables en cuatro Copas Mundiales de la FIFA™, se refirió a su vez a su experiencia y sus conocimientos del fútbol internacional en la clausura del seminario.

James Johnson, responsable del Departamento de Fútbol Profesional de la FIFA, explicó por qué el organismo rector del fútbol mundial está tan implicado en el proceso de concesión de licencias a los clubes. “El sistema de concesión de licencias a los clubes profesionalizará el fútbol de clubes en todos los ámbitos fundamentales, entre ellos la infraestructura, la administración y las áreas jurídica, financiera y técnica. Con la introducción y la implantación de las licencias de clubes, tenemos un objetivo claro a largo plazo: elevar el nivel de los clubes, las ligas y las federaciones nacionales en todo el mundo”, señaló.

Este último seminario buscaba presentar a los participantes el impacto potencial y positivo que tendrá la implantación del plan de la CAF en materia de licencias de clubes para marcar las pautas del futuro en el fútbol de clubes africano y el fútbol en general en África. También ha servido de foro de debate e intercambio de experiencias con expertos y con los principales interesados. Entre quienes intervinieron estuvo Pierre Gondo, integrante del Comité de Licencias de Clubes de la CAF.

“Es importante que la CAF y sus miembros continúen mejorando nuestras competiciones de clubes”, apuntó. “El sistema de licencias de clubes de la CAF es un instrumento vital y un componente muy valioso para que nuestras ya prósperas competiciones de clubes suban otro peldaño. Beneficiará al mismo tiempo a los clubes, a los futbolistas y a todas las demás partes interesadas”.