Establecer relaciones y desarrollar el fútbol: los aspectos claves del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes

Next

"El Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes es mucho más que un programa académico; supone una plataforma única para establecer contactos y compartir conocimientos, y sigue creciendo a pasos agigantados —señaló Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA—. En la red de gestión de clubes de la FIFA entran no solamente los clubes participantes, sino también los clubes locales, que visitamos durante cada sesión, y los ejecutivos y jugadores que participan como oradores invitados".

"He aprendido que la mayoría de nosotros nos enfrentamos a problemas muy similares. Independientemente de qué liga sea, todos hemos adoptado estrategias parecidas para superar los desafíos, aunque a veces lo que nos diferencia es el nivel de financiación o el mercado en el que nos movemos".

"Muchos de los clubes con los que hemos establecido contacto estaban muy interesados en conocer nuestra historia y cómo hemos trabajado con presupuestos modestos y viniendo de una región pequeña. Posiblemente me hicieron muchas más preguntas de las que nosotros les hicimos".

"En el contexto de un Mundial, ha habido más interés por las Matildas que por los Socceroos, así que no veo por qué razón nuestro equipo femenino no puede ser mayor que el masculino. No lo consideramos una carga, sino como una unidad comercial más. Empezaremos con el sector corporativo y terminaremos llenando las gradas".