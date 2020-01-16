La FIFA desarrolla nuevos recursos en materia de integridad para las federaciones miembro y las confederaciones 

El kit de la FIFA para los responsables de integridad reforzará las iniciativas en la materia y el desarrollo de buenas prácticas en el fútbol

Estos nuevos recursos se integrarán en los programas de prevención y formación en integridad ya existentes

Se puede acceder al nuevo manual, a la plataforma de aprendizaje en línea y a los materiales promocionales en este enlace

La FIFA ha presentado un nuevo y mejorado set de recursos a fin de velar por la integridad en el fútbol y ayudar a las federaciones miembro y a las confederaciones a reforzar y potenciar las medidas contra la manipulación de partidos y competiciones nacionales y regionales.

Tras el éxito del programa en integridad que la FIFA puso en práctica en la Copa Mundial de Rusia en 2018 y la Copa Mundial Femenina de Francia en 2019, así como de otras medidas y programas de prevención y formación en el ámbito del fútbol, la Federación Internacional y su Departamento de Integridad han desarrollado nuevos recursos actualizados a disposición de los grupos de interés clave de este deporte.

La FIFA ha elaborado un manual práctico con el fin de ofrecer a sus federaciones miembro, así como a las confederaciones, una guía que les permita conformar o reforzar sus propias iniciativas de integridad para evitar la manipulación de partidos en las competiciones. Este manual resume el protocolo estándar y las medidas necesarias para incluir estas iniciativas de integridad en el día a día de cada organización. Asimismo, la FIFA pone a su disposición varios pósteres personalizados para apoyar las iniciativas.

El objetivo de la nueva formación en integridad de la FIFA (e-learning) es informar a los participantes del mundo del fútbol sobre la amenaza de la manipulación de partidos. En esta aplicación se presentan los reglamentos aplicados por la FIFA, se explican las diferentes infracciones en materia de integridad y se describen los sistemas de denuncia en caso de ser testigo de una tentativa o un caso de manipulación de partidos.

Los materiales actualizados por la FIFA muestran el protocolo estándar y las medidas que las federaciones miembro y las confederaciones deberían implantar en su día a día para promover la integridad y proteger las competiciones nacionales y regionales de la manipulación de partidos.

En relación con los nuevos recursos, Oliver Jaberg, director adjunto de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento y director de la Subdivisión de Integridad y Servicios Jurídicos Institucionales de la FIFA comentó lo siguiente:

"De acuerdo con el firme compromiso de la FIFA por proteger la integridad del fútbol en todo el mundo, resulta fundamental que desarrollemos nuevas e innovadoras iniciativas mediante las que nuestros grupos de interés puedan potenciar todos los ámbitos del fútbol, tanto dentro como fuera del campo.

Se trata de un paso importante para velar por la integridad de las competiciones nacionales y regionales, así como evitar la manipulación de partidos. Por este motivo, la FIFA está muy satisfecha de haber elaborado estas nuevas iniciativas y materiales para fomentar las mejores prácticas en el seno de las federaciones miembro y las confederaciones. El principal objetivo es apoyar y desarrollar estructuras de integridad más firmes y, a largo plazo, programas de prevención y formación duraderos e iniciativas de promoción que velen por la integridad del fútbol".

Visite http://legal.fifa.com/ o haga clic en este enlace para acceder al kit de la FIFA para responsables de integridad y al manual práctico para las federaciones miembro.