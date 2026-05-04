El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Ian Alves

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado al Sr. Ian Alves, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Guyana (GFF), para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante cinco años, tras declararlo culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de la GFF. El órgano de decisión, además de imponer al Sr. Alves la mencionada inhabilitación, le ha impuesto una multa de 20.000 CHF.

Tras un minucioso análisis de las declaraciones por escrito de las víctimas, de la documentación que ha aportado la GFF, de las alegaciones del acusado, así como de las distintas pruebas recopiladas durante la investigación que dirigió el órgano de instrucción, el órgano de decisión estableció que el Sr. Alves había infringido el artículo 24 (Protección de la integridad física y mental), el artículo 26 (Abuso de cargo) y, en consecuencia, el artículo 14 (Deberes generales) del Código de Ética.

La decisión se ha notificado al Sr. Alves hoy, fecha en la que entra en vigor la sanción, y en los próximos 60 días se le enviará la notificación del fundamento íntegro, de conformidad con dicho código.

La FIFA mantiene una postura estricta de oposición a todo tipo de abusos en el fútbol. La Comisión de Ética trata todos los casos conforme al Código de Ética, y aborda cada uno de ellos con la singularidad que merece.