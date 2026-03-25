La Comisión de Ética inicia un procedimiento oficial contra directivos de la Federación Congoleña de Fútbol sobre una presunta conducta indebida en materia financiera

El Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética independiente ha iniciado un procedimiento oficial contra tres altos directivos de la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFOOT) sobre una presunta conducta indebida de índole financiera que afecta a fondos de la FIFA.

El procedimiento se emprende tras haber recibido la información y documentación recopiladas en un proceso de revisión llevado a cabo por la FIFA, que indican posibles irregularidades e incongruencias financieras relativas al uso de fondos de la FIFA consignados. A partir de esta información, el órgano de instrucción ha determinado que existe una base prima facie para iniciar un procedimiento por posibles incumplimientos del Código de Ética de la FIFA.

Por este motivo, el presidente del órgano de instrucción ha decidido emprender un procedimiento oficial contra los siguientes directivos de la FECOFOOT:

Jean‑Guy Mayolas , presidente de la FECOFOOT y miembro de la Comisión de Medios y Comunicación de la FIFA;

Wantete Badji , secretario general de la FECOFOOT; y

Raoul Kanda, director de Finanzas de la FECOFOOT.

La conducta cuya consideración se encuentra en curso puede equivaler a posibles infracciones del Código de Ética de la FIFA, incluidos los artículos 29 (Apropiación indebida y malversación de fondos), 25 (Falsificación de documentos), 20 (Conflicto de intereses) y 21 (Ofrecimiento y aceptación de obsequios y otros beneficios). Es posible que se modifique la lista de presuntas infracciones cuando se disponga de más información.