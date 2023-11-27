El grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad, reunido en Miami, perfila los mecanismos de salvaguardia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se ha revisado y armonizado el plan de supervisión definitivo con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los socios encargados de la supervisión en todo el mundo han compartido información sobre el mercado de apuestas y análisis de riesgos

Durante la sesión se realizaron ejercicios basados en hipótesis y se debatió la importancia de contar con marcos integrados para el intercambio de información y la detección proactiva de riesgos

El 7 de mayo, el grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad celebró una importante sesión presencial en Miami, a la que asistieron los principales grupos de interés, para dar los últimos retoques al marco de integridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y someterlo a las pruebas de resistencia correspondientes.

La reunión, que tuvo lugar en la sede regional de América de la FIFA en Coral Gables y se prolongó durante toda la jornada, supuso un hito en la planificación de la competición y se centró en aspectos de preparación operativa, coordinación y mitigación de riesgos.

Uno de los puntos centrales de la sesión fue la revisión detallada del plan de supervisión definitivo para la próxima Copa Mundial. Partiendo de los trabajos de las rondas de consultas previas, los miembros del grupo acordaron los mecanismos de salvaguardia fundamentales, que incluyen la cobertura de la supervisión, la cadena jerárquica y los procedimientos de traslado a instancias superiores. También se definieron de forma más precisa las funciones y responsabilidades de los grupos de interés, lo que permitirá detectar y gestionar con claridad y en tiempo real cualquier posible incidencia relacionada con la integridad.

Por otra parte, la FIFA presentó un informe detallado sobre sus actividades en materia de integridad en el periodo previo a la competición. Estas actividades, que incluyen sesiones informativas para las federaciones miembro participantes, árbitros y otros responsables de la FIFA sobre el terreno, se han diseñado para fomentar la concienciación y la coherencia en todos los niveles de la organización de la competición, así como la puesta a disposición de los jugadores de los recursos didácticos del Departamento de Integridad de la FIFA y de las herramientas de denuncia a través de la aplicación oficial FIFA Player.

Una parte importante del orden del día de la sesión se dedicó al análisis de riesgos. A este respecto, los principales socios del grupo de trabajo encargados de la supervisión de las apuestas presentaron sus últimas observaciones. Representantes de organizaciones como Sportradar, la Asociación Internacional de Integridad y Apuestas, United Lotteries for Integrity in Sports, Genius Sports e Integrity Compliance 360 ofrecieron información sobre la dinámica del mercado de las apuestas y señalaron posibles vulnerabilidades antes del comienzo de la competición. Estas conclusiones se complementaron con un análisis más amplio del panorama de las apuestas en el ámbito mundial, con especial atención a la irrupción de nuevos productos de consumo, como los mercados de pronósticos, y los riesgos para la integridad asociados a ellos.

Además de las amenazas relacionadas con las apuestas, el grupo de trabajo abordó otras cuestiones en materia de seguridad e información. En un punto específico se analizaron los riesgos propios de la competición, como las amenazas relacionadas con los partidos y la coordinación necesaria entre las unidades internas de la FIFA y los colaboradores externos. En el debate se destacó la importancia de contar con marcos integrados para el intercambio de información y la detección proactiva de riesgos.

"Esta sesión se ha organizado con el objetivo de fomentar la participación activa y el diálogo centrado en la búsqueda de soluciones, lo que nos sirve para reforzar la colaboración como pilar fundamental de la estrategia de la FIFA en materia de integridad —declaró Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA—. El grupo de trabajo en materia de integridad tiene un mandato claro y trascendental: salvaguardar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante la vigilancia, la coordinación y la adopción de medidas determinantes".