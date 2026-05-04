Presentación de la edición de 2026 del Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores

Dirigido a profesionales que realicen o vayan a realizar traspasos internacionales

El periodo de solicitud comienza el 4 de mayo y finaliza el 22 de junio de 2026

El curso se celebrará en Miami (Florida) del 3 al 6 de noviembre de 2026

La FIFA ha presentado la edición de 2026 del Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores, una iniciativa formativa de cuatro días de duración que ofrece un enfoque práctico sobre todos los aspectos del proceso de traspaso internacional.

Cada año, más de 20.000 futbolistas profesionales (hombres y mujeres) cambian de equipo entre los 5.000 clubes de distintos países. Aunque la FIFA ha simplificado notablemente el proceso de los traspasos internacionales en los últimos años, este todavía requiere conocimientos profundos sobre el sistema de traspasos, incluidas las distintas etapas y los diversos aspectos de dichas operaciones.

El Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores está diseñado especialmente para profesionales que realicen o vayan a realizar traspasos internacionales. Este curso, que ya va por su cuarta edición, es uno de los proyectos que contribuyen a que el fútbol sea realmente global y accesible para todo el mundo.

El curso, de cuatro días de duración, constará de un módulo que se impartirá en Miami (Estados Unidos) del 3 al 6 de noviembre de 2026. Las sesiones correrán a cargo de abogados y especialistas experimentados de la FIFA, que aportarán su experiencia real en la gestión de traspasos internacionales de alto nivel.

Los participantes estudiarán el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, incluidos temas como la inscripción de futbolistas, los contratos de trabajo y la reglamentación relativa a la propiedad de los derechos económicos por parte de terceros (TPO) y a la influencia de terceros (TPI).

En el curso se detallarán las etapas clave y los roles que intervienen en el proceso de traspaso de futbolistas, incluidas las funciones y obligaciones de los agentes y el funcionamiento del Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) de la FIFA. Asimismo, se analizarán los mecanismos de solidaridad y la indemnización por formación.