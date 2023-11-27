La FIFA lleva a cabo un minucioso programa de controles contra el dopaje en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el programa contra el dopaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se efectuaron 1933 pruebas

Las exhaustivas operaciones se llevaron a cabo antes de la competición y durante ella, con el objetivo de salvaguardar la integridad del torneo en todas sus fases

Los controles se efectuaron en estrecha colaboración con USADA, Sport Integrity Canada y MEX-NADO, así como con la red internacional de responsables de control de dopaje de la FIFA

La FIFA ha llevado a término un exhaustivo programa de pruebas contra el dopaje de alcance internacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En total, se han efectuado 1933 pruebas en competición y fuera de ella.

La aplicación del programa fue especialmente intensa durante los seis meses precedentes a la competición, en los que se llevaron a cabo controles generalizados. Durante este periodo, se efectuaron 1250 pruebas en virtud de la competencia de la FIFA en materia de controles y en estrecha colaboración con catorce organizaciones nacionales antidopaje (ONAD) y confederaciones de todo el planeta.

Todas las actividades de la FIFA contra el dopaje cumplieron con lo establecido en el Reglamento Antidopaje de la FIFA y en el Código Mundial Antidopaje. El riguroso programa de pruebas llevado a cabo en los meses previos al partido inaugural demuestra el compromiso inquebrantable de la FIFA con la protección de la integridad de la competición.

Durante esta edición, la FIFA ha efectuado 416 pruebas en competición al cabo de los diferentes partidos junto con 267 fuera de competición, que arrojan un total de 1.933 controles.

En cumplimiento de la estrategia de la FIFA, se extrajeron además numerosas muestras de sangre antes del Mundial y durante la fase final. Antes de que empezara la competición se recogieron más de 1.000 muestras de sangre y 1.250 de orina. En competición, las muestras de sangre fueron 237 y 683 las de orina, lo que supone un total de más de 3.100 muestras obtenidas.

La Unidad de Gestión del Pasaporte del Deportista, compuesta por expertos independientes, revisó todas las pruebas con el objetivo de detectar marcadores que pudieran indicar el uso de sustancias o métodos prohibidos que incrementan el rendimiento. Además, se efectuaron continuamente seguimientos oportunos, como análisis especiales, tomas de muestras adicionales y controles dirigidos.

Las pruebas son un componente esencial de la exhaustiva estrategia contra el dopaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevó a cabo en estrecha colaboración con USADA, Sport Integrity Canada y MEX-NADO, así como con la red internacional de responsables de control de dopaje de la FIFA.

Carlos López, responsable sénior del equipo antidopaje del Departamento de Integridad y Antidopaje de la FIFA, ha declarado: "El Mundial de la FIFA es la suprema competición del fútbol, y proteger la limpieza de la competición es la misión suprema de actividades de la FIFA contra el dopaje. En estrecha colaboración con nuestros socios y expertos en todo el mundo, llevamos a cabo un exhaustivo programa de controles que dan fe del compromiso que mantiene la FIFA con la integridad y la ética deportiva del fútbol de élite".