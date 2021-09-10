Programa de calidad de la FIFA para la tecnología var

Tras implantarse satisfactoriamente el procedimiento de certificación, el uso de la tecnología del VAR certificada es obligatorio desde la temporada 2022/2023, y la FIFA valida el estado de la certificación de dicha tecnología como parte del Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR (PAAI).

Figura: Proceso de certificación de los sistemas del VAR con la finalidad de recibir aprobación para usarlos en competiciones

Protocolo de pruebas y certificación

El sistema del VAR está integrado en el operativo de televisión y transmite a la denominada «sala de vídeo» (VOR) —donde trabajan los árbitros asistentes de vídeo (VAR)— las imágenes que le llegan desde diferentes cámaras. En este contexto, el Programa de calidad de la FIFA analiza los tres aspectos técnicos siguientes, que influyen de manera directa en las imágenes de vídeo que se reciben:

Sincronía

Latencia

Calidad del vídeo

Actualmente, la FIFA certifica la tecnología VAR conforme a los estándares FIFA Quality o FIFA Basic. La tecnología VAR que consigue pasar las pruebas queda certificada por la FIFA hasta el final del periodo para el que se la evaluó, que actualmente se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. Para ampliar la validez de su certificación, los proveedores deberán superar un proceso oficial de evaluación doce meses antes de que esta caduque.

Los proveedores que deseen certificar su tecnología deberán seguir el procedimiento de solicitud oficial y participar en las pruebas oficiales establecidas por la FIFA.

La FIFA ofrece actualmente dos estándares de certificación para la tecnología VAR: FIFA Quality, que ayuda a los proveedores a promocionar sus sistemas, y FIFA Basic, certificación para uso no comercial. Para ambos se exige demostrar, en procesos de prueba independientes, que la tecnología cumple con unos requisitos mínimos para su uso en partidos de fútbol. Los proveedores* que deseen certificar su tecnología deberán seguir las instrucciones de la guía How to obtain certification for VAR technology (Proceso de certificación de la tecnología VAR) y presentar su solicitud con la documentación exigida por el Programa de calidad de la FIFA.