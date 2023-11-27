Las innovaciones desarrolladas junto al socio de tecnología Lenovo destacan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lenovo es el socio oficial de tecnología mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

En la presente edición, la más inclusiva de la historia, el Mundial ha incorporado avances tecnológicos de especial relevancia

Soluciones tecnológicas como la perspectiva de los árbitros, los avatares de los jugadores y la herramienta de análisis Football AI Pro han aportado un valor añadido a la competición

Tras el final de una fase de grupos histórica, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra ahora en los esperados dieciseisavos de final.

Además de la presencia de nuevas selecciones en un formato ampliado a 48 equipos, esta edición ha destacado por la introducción de innovaciones tecnológicas en el fútbol que han elevado la experiencia de la competición. Desarrolladas en los últimos años junto al socio oficial de tecnología de la FIFA, Lenovo, soluciones como la perspectiva de los árbitros, los avatares de los jugadores y la herramienta de análisis Football AI Pro han aportado al Mundial avances inéditos.

Perspectiva de los árbitros

La perspectiva de los árbitros es el resultado de una pequeña y ligera cámara de vídeo fijada de forma segura en la cabeza del árbitro, que permite mostrar lo que este ve durante los partidos. La tecnología, utilizada en todos los encuentros de la fase de grupos, registra y transmite vídeo de alta definición y audio en tiempo real para integrarlos en directo en las retransmisiones o utilizarlos para los análisis posteriores al partido.

Lenovo proporciona una señal estabilizada mediante un algoritmo propio, capaz de corregir imperfecciones del material original, en especial las derivadas de movimientos bruscos.

La perspectiva de los árbitros se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la fase de grupos, ya que proporciona ángulos espectaculares de disparos desde lejos y regates, o sencillamente secuencias que reflejan la intensidad de las jugadas sobre el terreno de juego.

Avatares de los jugadores para la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y sus animaciones

Entre las innovaciones más destacadas figura la repetición de los fuera de juego mediante avatares de jugadores en alta fidelidad. Este avance ha sido posible gracias a otra solución desarrollada conjuntamente por la FIFA y Lenovo.

Lenovo aportó la experiencia técnica necesaria para escanear a los 1248 futbolistas participantes antes del inicio del torneo, un proceso que implicó llevar escáneres 3D a las 48 selecciones clasificadas. Gracias a ello, cada jugador cuenta con su propio avatar digital.

Estos avatares se emplean exclusivamente en la versión avanzada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, que proporciona mediciones precisas que mejoran el seguimiento de los jugadores durante las evaluaciones de esta posición antirreglamentaria. Además, han establecido un nuevo estándar en visualizaciones tridimensionales gracias a la integración de elementos fotográficos en los avatares. El resultado es una presentación de las decisiones de fuera de juego más realista y fácil de interpretar para el público.

Este proyecto pionero demuestra la capacidad técnica de Lenovo para combinar hardware especializado e inteligencia artificial en la creación de avatares, lo que hace posible la implementación de esta tecnología a una escala inédita en la historia de la competición.

Football AI Pro

Football AI Pro es un asistente avanzado pionero en el análisis de partidos a partir de inteligencia artificial (IA) híbrida y generativa. La herramienta, desarrollada en estrecha colaboración con Lenovo y específicamente para analistas de partidos y cuerpos técnicos, interpreta analíticamente la información y sirve para elaborar informes a partir de datos oficiales de partidos. Combina agentes basados en IA capaces de hacer búsquedas en datos estructurados de partidos y en lenguaje natural (datos de las jugadas y de seguimiento) con el modelo especializado del Lenguaje del Fútbol de la FIFA, vídeos y otras fuentes de datos para proporcionar análisis tácticos y de rendimiento, además de recomendaciones estratégicas, de forma rápida, fiable y estructurada.

Football AI Pro ha sido otro éxito rotundo. Las 48 selecciones participantes han utilizado la herramienta para explorar los datos oficiales, revisar imágenes de los partidos y analizar visualizaciones tridimensionales. Hasta la fecha se ha empleado en 15 idiomas.