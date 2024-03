Tahití y Tehau apuntan alto

En apenas 10 años, Tahití se ha hecho un hueco entre los grandes combinados de este deporte; al lado de Brasil, Japón, Portugal o la propia Italia, a la que los insulares se medirán este jueves 22 de febrero en los cuartos de final de EAU 2024. Toda una hazaña si tenemos en cuenta que la selección tahitiana nació hace menos de 20 años… "La Copa Mundial que organizamos en 2013 fue un detonante. Todo Tahití se apasionó por esta disciplina; yo el primero. Seguí el certamen desde las gradas, y no me perdí ningún partido del campeonato. Solamente deseaba una cosa: estar sobre la arena".

"Es verdad; en la isla somos muchos los que practicamos las tres disciplinas", analiza Tehau. "Para mí, el disfrute es exactamente el mismo; sólo difieren la técnica y la visión del juego. Es cierto que un buen jugador de fútbol 11 no necesariamente será un buen jugador de fútbol playa o de fútbol sala, y viceversa. Así que no sabría decir por qué pasar de un deporte a otro nos resulta fácil, aunque en la práctica no sea tan sencillo. ¿Puede que esa polivalencia sea algo cultural?".