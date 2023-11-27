Introducción

Su privacidad es muy importante para FWC2026 US, Inc. (en adelante, denominada en conjunto «FIFA26», «nosotros», «nuestro»), que está firmemente comprometida a proteger sus datos personales. En la presente declaración de consentimiento para el tratamiento de datos personales (en adelante, la «declaración») se describe cómo recopilamos, utilizamos, almacenamos y protegemos los datos personales mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial (en adelante, la «TRF») en los FIFA Club designados en relación con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (en adelante, la «competición»).

A efectos de la presente declaración, FWC2026, US, Inc. actúa en calidad de entidad responsable de los datos personales tratados por medio de esta TRF.

Esta declaración se aplica a los invitados inscritos que se hospedan en los hoteles VIP de FIFA26, a los acompañantes o a otras personas cuyos datos personales puedan ser recopilados por la TRF, el personal del hotel u otras personas autorizadas, si procede.

La presente declaración se debe interpretar con arreglo a la declaración de consentimiento para el tratamiento de datos personales de la inscripción aplicable, en la que se proporciona información adicional sobre la recopilación y el uso de los datos de inscripción.

La presente declaración se aplica solamente al proceso de reconocimiento facial descrito en este documento.

A efectos de la presente declaración:

la TRF analiza los rasgos faciales para generar un patrón biométrico a partir de una imagen facial en directo y la compara con una imagen de referencia ya registrada para su identificación;

el término «datos personales» incluye toda información que identifique, haga referencia, describa o se pueda asociar razonablemente a una persona identificada o identificable;

los «datos biométricos» son los datos personales que resultan de un procedimiento técnico concreto relacionado con los rasgos físicos de una persona y que posibilitan o confirman su identificación;

por «persona» se entiende toda persona física cuyos datos personales se podrán recopilar o tratar mediante la TRF.

Si tiene dudas o preguntas sobre esta declaración, puede ponerse en contacto con nosotros por las vías que se indican al final del presente documento.

Funcionamiento de la TRF

La TRF se emplea únicamente en algunos FIFA Club designados.

Cuando una persona accede a una zona determinada, una cámara recoge una imagen facial en directo. El sistema genera un patrón biométrico matemático (a veces denominado «patrón facial») a partir de la imagen que se ha recogido y lo compara con la fotografía de referencia asociada a la persona mediante su inscripción en la competición o en otros sistemas autorizados de la FIFA y/o FIFA26.

Si se detecta una correspondencia con los umbrales de seguridad configurados, se puede identificar a la persona inscrita. En los casos en los que no se detecte una correspondencia adecuada, se tratará a la persona como desconocida. El sistema no deniega automáticamente la entrada ni el acceso a servicios, ni toma decisiones sin intervención humana. Si procede, el personal de FIFA26 (o el personal del hotel, según corresponda) podrá comprobar manualmente la identidad de la persona.

El patrón biométrico es una representación matemática de los rasgos faciales y no se puede utilizar razonablemente para recrear la imagen facial original.

¿Para qué utilizamos la TRF?

Utilizamos la TRF con los siguientes fines:

identificar a invitados inscritos y autorizados;

ayudar con los servicios para los invitados y el operativo de hospitality ;

preservar la seguridad de los espacios Club VIP designados;

llevar un registro de acceso en los espacios Club VIP designados;

crear informes agregados con fines operativos. En estos informes no se incluye información identificable.

La TRF no se utiliza para adoptar decisiones automatizadas que ocasionen consecuencias legales o de relevancia similar sin la adecuada intervención humana. Tratamos los datos personales obtenidos a partir de la TRF solo para los fines establecidos en la presente declaración y de conformidad con la legislación pertinente.

¿Dónde se utiliza la TRF?

La TRF se utiliza solamente en determinados puntos de acceso al Club VIP. La cámara recogerá una imagen facial de las personas que entren en su campo de visión, y esta se tratará mediante el sistema de la TRF. Las zonas en las que se utilice la TRF se identificarán con la señalización apropiada y un enlace o un código QR que dirigirá a las personas a la presente declaración.

¿Qué datos personales recopilamos?

En función de su interacción con el sistema, podremos tratar:

Datos biométricos imagen facial en directo; patrón biométrico (representación matemática de los rasgos faciales).

Datos de la inscripción y la identificación nombre y apellidos; categoría del participante; fotografía de referencia (solo para participantes inscritos).



Los datos de la inscripción recopilados como parte del proceso de inscripción se tratan mediante el sistema de TRF para fines identificativos y de correspondencia. El tratamiento de estos datos también está sujeto a la declaración de consentimiento para el tratamiento de datos personales de la inscripción aplicable.

Reconocimiento e información sobre la competición fecha y hora del reconocimiento; resultado del reconocimiento (por ejemplo, correspondencia o persona desconocida); registros de acceso a la competición.



Estos registros se utilizarán como base para el funcionamiento del sistema, los controles de calidad, la seguridad y las actividades de auditoría.

En los casos en los que un invitado inscrito vaya acompañado de otra persona, la imagen facial de esta y los datos biométricos asociados se podrán tratar también mediante el sistema de la TRF.

No utilizaremos la TRF para deducir o analizar rasgos confidenciales sobre usted, excepto cuando se requiera o así lo permita la legislación pertinente.

¿Cómo protegemos sus datos personales?

Aplicamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales, como la encriptación, los controles de acceso en función del cargo, los registros de auditoría y umbrales configurados para reducir las falsas correspondencias.

Los datos personales no se utilizarán para entrenar, mejorar ni desarrollar modelos de reconocimiento facial.

Precisión y revisión humana

La TRF se ha configurado con umbrales de reconocimiento diseñados para reducir las falsas correspondencias.

Si no se reconoce a una persona o se produce una identificación errónea, el sistema avisa al personal autorizado, que efectuará una revisión manual antes de adoptar medidas operativas.

¿Quién puede acceder a sus datos personales?

El acceso a los datos personales se limita al personal autorizado que deba conocerlos, como el personal de FIFA26 o de la FIFA, administradores del sistema autorizados y proveedores de servicios autorizados que presten su asistencia al sistema.

¿Con quién podremos compartir sus datos personales?

Por lo general, no divulgamos datos personales tratados mediante el sistema de la TRF a terceros salvo que existan motivos legítimos, necesarios y apropiados para hacerlo, como la seguridad, la prevención de riesgos, la detección o la investigación de actividades ilegítimas, demandas judiciales, litigios o procedimientos en el marco de la legislación vigente o su cumplimiento, así como solicitudes legítimas de autoridades competentes.

Entre estos motivos se incluyen la divulgación de información a las fuerzas de seguridad, organismos reguladores u otras autoridades públicas, juzgados o tribunales, asesores legales, proveedores de servicios que actúen en nuestro nombre u otras personas, siempre que la ley lo solicite o lo permita.

¿Dónde se almacenan sus datos personales?

Los datos personales tratados por el sistema de la TRF se almacenan y se tratan en Estados Unidos. Entre ellos se incluyen los datos biométricos generados por el sistema de la TRF y los datos de inscripción utilizados para la comprobación de identidad.

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos personales?

Los datos personales se guardarán el tiempo necesario para sustentar los fines descritos en la presente declaración.

Las imágenes faciales recogidas por el sistema de la TRF y los patrones biométricos generados a partir de esas imágenes se utilizan a efectos de correspondencia y se borran una vez finalizado este proceso. Los datos de tratamiento temporal podrán permanecer en el sistema durante un periodo máximo de un día.

Los datos de inscripción utilizados a efectos de correspondencia, como el nombre, la categoría del participante y las fotografías de referencia, se conservarán en el sistema de TRF hasta que una vez concluida la competición (31 de julio de 2026) y, a continuación, se eliminarán, a menos que se requiera mantenerlos para una investigación, una demanda judicial, un requisito legal o asuntos similares.

Cualquier persona podrá solicitar que sus datos se eliminen con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, lo cual se valorará en virtud de imperativos legales aplicables, fines empresariales legítimos y requisitos operativos.

Sus derechos de privacidad

Con sujeción a la legislación vigente, usted podrá tener ciertos derechos en relación con sus datos personales, entre ellos, el derecho a solicitar acceso a sus datos personales, a solicitar la corrección de datos personales inexactos, a solicitar la eliminación de sus datos personales si así lo dispone la ley, a presentar una denuncia ante una autoridad competente en materia de privacidad o protección de datos, y a ejercer otros derechos disponibles según la legislación vigente.

En el caso de que envíe una solicitud relativa al tratamiento de la TRF, podremos pedirle que facilite la información necesaria para verificar su identidad y que nos ayude a encontrar los registros pertinentes. Esto puede incluir su nombre, la ubicación del hotel y la fecha y hora aproximadas de su visita.

Evaluaremos las solicitudes de conformidad con la legislación pertinente y nuestros imperativos legales.

Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o sobre cómo tratamos los datos personales, póngase en contacto con dataprotection@fifa.org.

También tiene derecho a ponerse en contacto con la autoridad local competente en materia de privacidad o protección de datos.

Actualizaciones de la presente declaración

Nos reservamos el derecho a actualizar esta declaración periódicamente. La última versión estará disponible aquí.

En ningún caso utilizaremos ni compartiremos sus datos personales para fines sustancialmente distintos a los descritos en la presente declaración sin antes adoptar medidas razonables para notificárselo, así como para solicitar su consentimiento de conformidad con la legislación aplicable.