La FIFA presenta la quinta edición del Programa Ejecutivo en Arbitraje Deportivo

Este programa ofrece una guía práctica sobre procedimientos interpuestos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Con el apoyo de expertos en derecho y arbitraje deportivo, los participantes asisten a sesiones interactivas, conocen casos de estudio reales y entablan debates con sus compañeros

El curso, compuesto por tres módulos, dará comienzo en Miami en octubre

La FIFA ha puesto en marcha la quinta edición de su Programa Ejecutivo de Arbitraje Deportivo, que ofrece a los participantes una guía teórica y práctica sobre los procedimientos interpuestos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El programa se apoya en la amplia experiencia de la FIFA en los casos del TAS, y está destinado a asesores jurídicos de las confederaciones, las federaciones miembro, los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores, así como a abogados interesados en el derecho deportivo.

La FIFA es la organización deportiva internacional con más experiencia en los procedimientos del TAS; de hecho, el órgano rector del fútbol mundial ha participado en miles de casos relacionados con un amplio abanico de temas como, por ejemplo, la lucha contra el dopaje, asuntos contractuales y cuestiones disciplinarias.

El programa ofrece un método didáctico y personalizado de aprendizaje, respaldado por la teoría y la investigación, que se centra en los procedimientos ante el TAS, aunque también estudia modelos de arbitraje de otras organizaciones deportivas. Consta de tres módulos de cuatro jornadas cada uno, que se impartirán en Miami, Buenos Aires y Zúrich de octubre de 2026 a abril de 2027.

Asimismo brindará a los participantes:

un análisis en profundidad de los distintos tipos de procedimientos y casos destacados del TAS.

una guía práctica para resolver disputas ante el TAS;

una presentación de otros modelos de arbitraje en el ámbito deportivo; y

la oportunidad de participar en simulacros de juicios basados en casos destacados del TAS.

El personal de la FIFA, abogados independientes y mediadores del TAS, así como asesores jurídicos y directores de instituciones futbolísticas impartirán los módulos. Consulten más información en legal.fifa.com sobre el proceso de solicitud, abierto del lunes 23 de marzo al domingo 17 de mayo.