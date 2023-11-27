La FIFA consolida la gestión de clubes en El Salvador a través de su programa de capacitación para el continente americano

El órgano rector del fútbol mundial organizó un seminario del curso esencial sobre gestión de clubes en San Salvador

Los participantes, directivos de clubes y de la federación del país, centraron su atención en reforzar las estructuras profesionales

La iniciativa fomenta el desarrollo a largo plazo del fútbol de clubes en toda América

Los días 8 y 9 de abril, la FIFA celebró un seminario de dos jornadas en San Salvador como parte del Programa de cursos esenciales sobre gestión de clubes para el continente americano.

La iniciativa se engloba en el Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes y se organizó en colaboración estrecha con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Directivos de clubes locales y de la FESFUT asistieron al seminario, que brindó a los participantes la oportunidad de reforzar sus prácticas de gestión y fortalecer los cimientos estructurales del fútbol de clubes de El Salvador. A lo largo de las dos jornadas del curso, los asistentes participaron en una serie de sesiones específicas sobre una gran variedad de asuntos, como gobernanza, operaciones, finanzas, desarrollo comercial, marketing y comunicación, y planificación operativa.

En dichas sesiones, concebidas para abordar las prioridades estratégicas y operativas de los clubes, los directivos tuvieron ocasión de compartir conocimientos y entablar conversaciones de carácter eminentemente práctico con expertos de la FIFA, representantes de la federación del país y homólogos de otros clubes. El seminario también permitió encontrar puntos en común en torno al desarrollo permanente de las estructuras futbolísticas del país, en un momento de gran apoyo institucional al deporte rey.

Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, afirmó: “Los clubes son la base del fútbol, tanto en el ámbito local como el internacional. Nos complace enormemente poder apoyar a la FESFUT y a sus clubes a reforzar sus estructuras y capacidades a través de los cursos esenciales sobre gestión de clubes del programa para el continente americano y del Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes. El objetivo de esta iniciativa es aprovechar las ambiciones actuales del fútbol profesional en El Salvador para fomentar la consolidación de clubes más sostenibles, competitivos y bien gestionados”.

Por su parte, Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América) de la FIFA, señaló lo siguiente: “El fútbol profesional es un factor determinante para la sostenibilidad a largo plazo de nuestro deporte, que además exige a nuestros clubes una mejora constante en sus capacidades operativas, de gestión y gobernanza a fin de poder ofrecer un producto eficiente, atractivo y de máxima calidad a los aficionados, jugadores, árbitros y medios de comunicación. En mercados con un gran interés histórico por el fútbol, como El Salvador y toda Centroamérica, las iniciativas de capacitación desempeñan una función esencial para mejorar los estándares de calidad, impulsar la competitividad y fomentar el crecimiento sostenido de este deporte”.